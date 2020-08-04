 

На жителя Якутии завели дело за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

04.08.2020, 10:48, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Якутии за размещение фото Адольфа Гитлера во время акции «Бессмертный полк онлайн», сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России), сообщается на сайте СК. 

По данным следствия, мужчина разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

Подозреваемого уже допросили и провели обыск в его квартире. Отмечается, что злоумышленник признал факт размещения фото, при этом он осознавал, кем являлось изображенное на нем лицо.

Напомним, ранее СК возбудил новые дела за размещение фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Также генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Татарстана, загрузившего фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка»: мужчина обвиняется в реабилитации нацизма и хранении наркотиков.





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