Мнение: Секретное совещание Медведева

04.08.2020

Так и хочется начать:

«A long time ago, in a galaxy far, far away…» (Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике…)

Но нет. Не давным давно, а прямо сейчас, вот именно в это время, но совсем неизвестно где, может даже и в другой Галактике, проходит судьбоносное совещание с участием «необычного гражданина» Медведева. Я уже как-то в статьях «А это кто?» и «А это кто? 2» спрашивал про то, кто этот человек.

Но оказывается я ошибался на счёт него. Этот человек в это самое время проводит очень важное, но очень секретное совещание. НИ ОДНО СМИ не сообщило об этом судьбоносном совещании (ссылки на это совещание есть, но все они ссылаются только на ТАСС. По крайней мере на время написания статьи.). Ни о том где оно проходит, ни о том когда оно проходит, ни о том кто председательствует (ну тут мы можем догадаться), ни кто присутствует (как минимум корреспондент от ТАСС там присутствует точно) НЕ ИЗВЕСТНО!!!!!.

Корреспондент ТАСС присутствует на этом сверхсекретном совещании именно потому, что опять посыпались новости со словами Медведева. (один, два, три и это за 10 минут). И всё что мы знаем об этом совещании, это только фразы брошенные Медведевым. «Медведев сказал» и всё… Тишина. В своих статьях я уже замечал про тайную работу секретариата этого «удивительного гражданина», который отправляет свои сообщения напрямую в ленту ТАСС неизвестным способом.

Названо совещание совсем незатейливо — «Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса».

В одной из новостей ТАСС коротко сообщается так же что:

На совещании также выступил глава МВД России Владимир Колокольцев, его доклад прозвучал в закрытой от прессы части мероприятия.

Совсем как у Ефима Смолина:

Я взяла газету, но там было написано про одного только космонавта Кукушкина. Я спросила мужа: “Где ж тут твоя фамилия?” Он сказал: “Не пришло еще время ее назвать: не все еще спокойно в мире, Маша…” Сказал, что надо уметь читать между строк. Между строк было написано, что в космосе так же побывали некоторые микроорганизмы… Муж сказал, что это он и есть…

Что говорил Колокольцев, секрет. Что говорил Медведев — не секрет. А говорил он очень важные вещи.

Российские власти пока не могут окончательно спрогнозировать дальнейшее развитие пандемии.

Коронавирус, к сожалению, не ушел из нашей жизни, он по-прежнему представляет угрозу. Дальнейшее развитие событий мы тоже до конца прогнозировать не можем, я имею в виду развитие пандемии.

Далеко не все страны смогли избежать разгула преступности, наиболее явный пример этому – Соединенные Штаты Америки, где борьба с коронавирусной инфекцией протекает особенно трудно и ситуация остается крайне нестабильной. Нам, безусловно, нужно сделать все, чтобы у нас события развивались совершенно по иному сценарию.

Отдельно ЗамПреСовБезРФ остановился на проблеме мигрантов.

предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства

Т.е. все говорят о том, что надо упрощать и миграционное законодательство, и убирать из законодательства взяткоёмкие формулировки. А главный специалист про миграции, предлагает ужесточать и только при «недвусмысленном подтверждении»…

Похоже у ФМС резко уменьшились доходы, в связи с последними упрощениями миграционного законодательства.

Ну и на закуску самое интересное. Я вот всё спрашивал «Кто это такой?». Его должность читается как «заместитель председателя совета безопасности». А кто у нас председатель совета безопасности? Путин.

Вот и получается, что Медведев никуда не уходил. Он как был кумом замом Путина, так и остался. И если, не дай бог, что-то случится с … (тук, тук. тук, поворот налево, тьху, тьху, тьху), вводится ЧП. И главным становится глава СБ. Но так как всё случилось именно с главой СБ, кто становится главным?

Что ОПЯТЬ????

Вот на этой грустной ноте…