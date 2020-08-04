Мнение: Арест и смерть Джордж Флойда

04.08.2020, 10:45, Разное

Появилось интересное видео демонстрирующее арест приведший к смерти Джорджа Флойда, которая привела к тому, что сейчас происходит в городах США. Ранее это видео можно было по решению суда демонстрировать только в суде. Снято видео с штатной камеры одного из сотрудников полиции Миннеаполиса, который участвовал в задержании Флойда.

История началась с том, что в полицию поступил звонок с жалобой на то, что Джордж Флойд пытался расплатиться поддельной купюрой в 20 долларов за пачку сигарет.

Стоит отметить, что еще до того, как приехали полицейские, которые начали его душить, Флойд, жалуясь на то, что у него клаустрофобия и он себя неаважно чувствует, несколько раз заявил, что "не может дышать" и что он "умрет здесь", покуда полицейские совершавшие арест пытались затолкать его в машину.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8576371/Police-bodycam-footage-shows-moment-moment-arrest-George-Floyd-time.html – много скринов с текстовой расшифровкой того ,что говорили участники событий.