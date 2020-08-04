 

Черногория открыла границы для россиян

04.08.2020, 10:43, Разное

С июня в Черногории действовали строгие правила посещения. Въезд в страну был запрещен жителям государств, где было выявлено более 25 зараженных коронавирусом на 100 тысяч человек.

Затем правительство определило список “зеленых” стран, жителям которых не требуется предоставлять справку о здоровье. В первую группу вошли 11 государств Евросоюза, Норвегия и Швейцария. Затем к ним присоединились Россия и Азербайджан.

Руководство Черногории также перечислило “желтые” страны, гражданам которых нужно показать результаты теста на COVID-19 не старше трех суток. В эту группу вошли Израиль, Канада, Босния и Герцеговина, Албания, Сингапур и частично признанное государство Косово, сообщает “Коммерсантъ”.

По последним данным, в Черногории было выявлено 3,3 тысячи случаев заболевания инфекцией. Выздоровели и выписались из лечебных учреждений 1,4 тысячи граждан, умерли 52 человека. Страна занимает 112-е место по числу зараженных COVID-19 в мире.

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Публикация от Instagram Montenegro (@insta_montenegro) 2 Авг 2020 в 6:19 PDT

Лидером по количеству больных являются Соединенные Штаты. Там зарегистрировали 4,8 миллиона инфицированных. За ними следует Бразилия, где коронавирус обнаружили у 2,7 миллиона жителей. Тройку замыкает Индия с 1,8 миллиона пациентов.





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