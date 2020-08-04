Скандалы: Дорогой Дмитрий Анатольевич

04.08.2020, 10:42, Разное

Для обеспечения деятельности Медведева в бюджете предусмотрели дополнительные 1,7 млрд рублей

Министерство финансов предусмотрело дополнительно 1,7 млрд руб. на обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и госслужащих администрации президента в 2021–2023 гг. В результате администрация президента окажется в числе немногих бюджетополучателей, финансирование которых в 2021 г. не сократится, а возрастет. Предполагаемые расходы федерального бюджета на Медведева и чиновников администрации президента на ближайшие три года указаны в утвержденной Минфином «Методике расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета», опубликованной на сайте consultant.ru.

В документе сказано, что расходы на обеспечение деятельности этих чиновников в 2021 г. составят 567,5 млн руб., в 2022–2023 гг. – 572,2 млн руб. ежегодно. Также в документе Минфина указана и вторая цифра на те же расходы, однако она на 200 млн руб. меньше: 1,5 млрд на 2021–2023 гг. Согласно этим данным расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза и госслужащих администрации президента в 2021 г. будут увеличены на 490 млн руб., а в 2022 и 2023 гг. – увеличены на 519 млн руб. ежегодно. В результате в 2021 г. бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности президента и его администрации увеличатся на 88 млн руб. (до 14,3 млрд руб.), несмотря на запланированную Минфином всеобщую 10%-ную оптимизацию бюджета по всем направлениям, а также отказ от индексации зарплат госслужащим в 2021–2022 гг. Сокращение ассигнований на функционирование президента и его администрации на 191,4 млн руб. ожидается в 2022 г., а в 2023 г. финансирование по этой статье бюджета может быть вновь увеличено – на 218,9 млн до 14,8 млрд руб.

Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос «Ведомостей» о принадлежности упомянутых в «Методике» сотрудников администрации президента к секретариату Медведева и числе его помощников. Пресс-служба отметила, что в документе «указаны лишь проектировки бюджетных ассигнований, которые в процессе формирования федерального бюджета будут корректироваться». Пресс-служба управления делами президента, которое отвечает за материально-техническое обеспечение администрации президента, самостоятельным подразделением которой считается Совбез, переадресовала вопросы в пресс-службу аппарата Совбеза. В пресс-службе аппарата Совбеза, в свою очередь, переадресовали вопросы в управделами президента. Представитель Медведева на вопросы «Ведомостей» не ответил. Собеседник «Ведомостей», близкий к Совбезу, сказал, что все сотрудники аппарата Совбеза, в том числе и секретариата зампредседателя Совбеза, являются госслужащими администрации президента.

Медведев занял пост заместителя председателя Совбеза 16 января 2020 г., когда ушел с поста премьер-министра. Эта госдолжность была учреждена президентом Владимиром Путиным специально для Медведева. Путин возглавляет Совбез, Медведев подчиняется ему лично, как и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Согласно указу президента зампред Совбеза информирует президента по вопросам обеспечения нацбезопасности, вносит председателю Совбеза предложения по координации деятельности постоянных членов и членов Совбеза, согласовывает ежегодный доклад о состоянии нацбезопасности и проекты положений о Совбезе. Кроме того, он проводит совещания с членами Совбеза, с представителями органов госвласти, участвует в подготовке федеральных целевых программ и документов в области нацбезопасности, представляет Совбез во взаимоотношениях как с органами власти в России, так и с органами госвласти иностранных государств и международными организациями. Также зампред Совбеза участвует в выработке и реализации внешнеполитического курса России, в формировании государственной кадровой политики.

Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности зампреда Совбеза осуществляет аппарат Совбеза. До сих пор из указа президента была известна лишь зарплата Медведева: она осталась «премьерской» – 618 700 руб. в месяц (7,4 млн руб. в год). Однако денежное вознаграждение – далеко не единственная статья расходов при обеспечении деятельности высших чиновников. В частности, им положено медицинское и транспортное обслуживание, эти расходы также отражены в проектировках Минфина, но какие именно средства предназначены непосредственно зампреду Совбеза, а какие – неназванным сотрудникам администрации президента, не указано.

Из представленных проектировок лишь видно, что в целом появление зампреда Совбеза и группы неназванных сотрудников администрации приведет к увеличению бюджетных трат на функционирование президента в 2021 г. на 1,1 млрд руб. – с 24,8 млрд до 25,9 млрд руб. Примерно так же будут возрастать расходы по этому направлению и в 2022–2023 гг. Президентское направление расходов включает траты на обеспечение деятельности не только самого президента, но и его администрации.

В 2021–2023 гг. Минфин предлагает провести 10%-ную оптимизацию расходов по всем статьям федерального бюджета. Это нужно сделать в целях его сбалансированности, сказано в его «Методике». В результате в 2021 г. может быть сокращено финансирование 36 из 43 госпрограмм, а также по 11 из 14 непрограммных направлений. Кроме администрации президента и пенсионной системы, финансирование которых в 2021 г. предполагается увеличить, а не сократить, в числе исключений может оказаться госпрограмма развития электронной и радиоэлектронной промышленности, финансирование которой предполагается нарастить сразу в несколько раз – до 113,7 млрд руб. Впечатляющий рост ожидает и госпрограмму экономического развития – со 162 млрд руб. в 2020 г. до 609,6 млрд руб. в 2021 г. Почти все дополнительное финансирование предполагается потратить на развитие малого и среднего предпринимательства.

Елена Мухаметшина, Светлана Бочарова