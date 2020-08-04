 

Запад затаил дыхание в ожидании “большого сюрприза” от Путина

04.08.2020, 10:36, Разное

Российский лидер готовит “большой сюрприз” Западу, считают местные эксперты. Таким образом он хочет укрепить свои позиции на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Порядка 18 миллионов россиян живут за чертой бедности, а на фоне экономического коллапса это число может возрасти.

Аналитики напомнили, что подобные сюрпризы Россия преподносила в 2008-м, когда произошел военный конфликт в Южной Осетии, в 2014-м – решался вопрос о присоединении Крыма, и в 2015-м – Москва поддержала правительственную армию Сирии. Теперь, по мнению западных экспертов, Владимир Путин нашел “новый Крым”.

“Сюрпризом” может стать вероятная реакция России на приближающиеся президентские выборы в Белоруссии, сообщает “Царьград”. Эксперт Центра анализа европейской политики Януш Бугайски полагает, что Владимир Путин может воспользоваться всплеском недовольства в республике и взять на себя роль “национального освободителя”.

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Публикация от В.В. Путин (@putin.life) 10 Июл 2020 в 6:45 PDT

Отметим, что напряженность в отношениях России и Белоруссии произошла после инцидента с задержанием 33 наших соотечественников. В соседней стране считают, что они прибыли для дестабилизации обстановки в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 августа. Российская сторона заявила, что не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, как и других государств.





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