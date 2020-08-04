 

Шнуров о богатстве патриарха Кирилла: Крест торчит из “роллс-ройса”

04.08.2020, 10:36, Разное

Музыканта Сергея Шнурова можно назвать лакмусовой бумажкой современного общества. Если певец обращает внимание на какую-либо тему, освещенную в СМИ, значит, она интересна большинству граждан.

На сей раз главный редактор телеканала RTVI обнародовал в “Инстаграм” пост, посвященный патриарху Кириллу. Шнуров иронично высказался о словах священнослужителя по поводу богатств РПЦ.

В новом стихотворении певец высмеял оправдания патриарха. Например, Шнуров вспомнил скандал с дорогостоящими часами епископа РПЦ, которые старательно пытались скрыть на снимке посредством фотошопа.

Фронтмен “Ленинграда” в сатирической манере предположил, что патриарх Кирилл одолжил аксессуар у Дмитрия Пескова, секретаря российского президента. “Крест торчит из “роллс-ройса”, – отметил музыкант.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Апр 2019 в 5:10 PDT

Поклонники Шнурова бурно отреагировали на публикацию. “Аплодирую стоя”, “Серега переобулся, снова голос народа слышится”, “Даже боюсь комментировать”, “Эти стихи уже пора в школьную программу внести”, “Хоть кто-то правду скажет”, “Про часы – это мощно зашло, спасибо!” – написали пользователи Сети.





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