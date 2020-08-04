 

Личное: Хочу увидеться с сыном

04.08.2020, 10:35, Разное

Одна моя закадычная подружка, бывшая замужем за известным футболистом, динамит отца ребёнка со встречами.

Он ей: когда я смогу увидеться с сыном? Она ему: видно будет — когда-нибудь. И это продолжается месяцами, когда он просит, а она ему не даёт ребёнка.


Фото: Соцсети

Сама дамочка живёт непонятно где. То она тут, то она там. Можно увидеть ребёнка? Нет. Почему? По кочану, спроси у Миро, выдала ему бывшая.

При чём тут я? Наверное, я умная и в состоянии выразить то, чего не может объяснить сама мать, ввиду ограниченного тремя классами объёма мозга.

Наш российский суд всегда на стороне матери. Наркоманка? Тунеядка? Зато — мать, мать её перемать!

Ребёнок оказывается заложником полоумной бабы. Ты, козлина, плати алименты, но сынульку я воспитаю в той парадигме, что ты — козлина.

Хитро придумала я? Да, я — Женщина, я — коварная.

Чувства у тебя есть к ребёнку? Не ври мне тут! Это у меня — материнские чувства (когда я не под таблеточками), а ты — животное.

Бесчувственное животное, а если есть чувства, то это ещё и к лучшему!

Как почему? Значит, лишая тебя общения с твоим сыном, я сру тебе на голову и мщу. За что? Забыл, что ты — козлина бесчувственная? Так вот напоминаю — козлина ты, за что, собственно, я и мщу.

Имея на руках решение суда, такая мать, быть может, и рада избавиться от ребёнка, отдав его на выходные отцу, но не может. Ей нужно посидеть на коленках иранских гастарбайтеров, очередную пластическую операцию у Гургена сделать.

Но — нет. Никак нельзя.

Отдавая ребёнка отцу её просто корёжит от ненависти. Пусть сын лучше посидит с домработницей Мадиной, прекрасно говорящей на таджикском, пока мама устраивает личную жизнь в сортире ночного клуба.

Моя подружка просит объяснить, почему она динамит свидания отца с сыном. Объясняю: она свиьня и дура. Дурная свинья.

Когда сын вырастет, он посмотрит на свою потасканную мамашку, задумается чуть-чуть и сделает совершенно логичные выводы, кто виноват, а кто прав.

В итоге мать на старости лет останется без сына. Он был не нужен ей, она станет не нужна ему.

Что посоветовать мужчинам в такой ситуации? Оставьте, всегда побеждает тот, кто умеет ждать.

Лишая ребёнка общения с папой, вы, дорогие мои перематки, делаете хуже не бывшим мужьям, а своим же детям. Но на детей вам срать, для вас это не довод, но через 20 лет ребёнок уже насрёт на голову вам.

Мои прогнозы всегда сбываются. Усекла, зайка пьяненькая?

А вы как? Препятствуете встречам своих детей с бывшими?

Источник: Лена Миро





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