Личное: Хочу увидеться с сыном
04.08.2020, 10:35, Разное
Одна моя закадычная подружка, бывшая замужем за известным футболистом, динамит отца ребёнка со встречами.
Он ей: когда я смогу увидеться с сыном? Она ему: видно будет — когда-нибудь. И это продолжается месяцами, когда он просит, а она ему не даёт ребёнка.
Фото: Соцсети
Сама дамочка живёт непонятно где. То она тут, то она там. Можно увидеть ребёнка? Нет. Почему? По кочану, спроси у Миро, выдала ему бывшая.
При чём тут я? Наверное, я умная и в состоянии выразить то, чего не может объяснить сама мать, ввиду ограниченного тремя классами объёма мозга.
Наш российский суд всегда на стороне матери. Наркоманка? Тунеядка? Зато — мать, мать её перемать!
Ребёнок оказывается заложником полоумной бабы. Ты, козлина, плати алименты, но сынульку я воспитаю в той парадигме, что ты — козлина.
Хитро придумала я? Да, я — Женщина, я — коварная.
Чувства у тебя есть к ребёнку? Не ври мне тут! Это у меня — материнские чувства (когда я не под таблеточками), а ты — животное.
Бесчувственное животное, а если есть чувства, то это ещё и к лучшему!
Как почему? Значит, лишая тебя общения с твоим сыном, я сру тебе на голову и мщу. За что? Забыл, что ты — козлина бесчувственная? Так вот напоминаю — козлина ты, за что, собственно, я и мщу.
Имея на руках решение суда, такая мать, быть может, и рада избавиться от ребёнка, отдав его на выходные отцу, но не может. Ей нужно посидеть на коленках иранских гастарбайтеров, очередную пластическую операцию у Гургена сделать.
Но — нет. Никак нельзя.
Отдавая ребёнка отцу её просто корёжит от ненависти. Пусть сын лучше посидит с домработницей Мадиной, прекрасно говорящей на таджикском, пока мама устраивает личную жизнь в сортире ночного клуба.
Моя подружка просит объяснить, почему она динамит свидания отца с сыном. Объясняю: она свиьня и дура. Дурная свинья.
Когда сын вырастет, он посмотрит на свою потасканную мамашку, задумается чуть-чуть и сделает совершенно логичные выводы, кто виноват, а кто прав.
В итоге мать на старости лет останется без сына. Он был не нужен ей, она станет не нужна ему.
Что посоветовать мужчинам в такой ситуации? Оставьте, всегда побеждает тот, кто умеет ждать.
Лишая ребёнка общения с папой, вы, дорогие мои перематки, делаете хуже не бывшим мужьям, а своим же детям. Но на детей вам срать, для вас это не довод, но через 20 лет ребёнок уже насрёт на голову вам.
Мои прогнозы всегда сбываются. Усекла, зайка пьяненькая?
А вы как? Препятствуете встречам своих детей с бывшими?
Источник: Лена Миро
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