 

Мнение: Сроки вышли

04.08.2020, 10:25, Разное

Прошло 3 августа – последний срок, когда можно было подать апелляцию на решение датского энергетического агентства, разрешающему судну “Фортуна” начать работы в датских водах по строительству “Северного потока-2”. Правовых ограничений на ее работу вроде бы не осталось, однако работы все еще не начались.

Запасной вариант ответа вроде бы в наличии – нерест трески, но как раз данный район открыт для работ – здесь нет ни трески, ни нереста.

При этом остается неясным, может ли в работах принять участие “Академик Черский”. Судно все еще не оборудовано для работ с трубами большого диаметра – в России нет подобных технологий, а иностранные компании не горят желанием из-за разового заказа разрушать собственный бизнес – американские санкции, включая вторичные, висят дамокловым мечом. Точно так же есть проблема с сертификацией и страхованием “Черского” – желающих нет.

Судьба Северного потока-2 остается весьма туманной. И это при том, что экономическая целесообразность проекта с течением времени все более выглядит печальной. Пожалуй, только соображения престижа держат этот проект на плаву.

Ответственности, кстати, за провал проекта, никто не боится. Никто не рискнет задавать неудобные вопросы Миллеру по поводу того, чем именно руководствовался Газпром, принимая решения о строительстве грандиозных, супердорогих и абсолютно бесполезных трубопроводных систем. И без этих вопросов понятно, что решение принималось на уровне, гораздо выше миллеровского. А за провалы на таком уровне в России не спрашивают по определению. Во всяком случае пока.

Возможно, что в будущем в обвинительном заключении первым лицам фашистской России пункт о сознательном нанесении экономического ущерба стране и будет озвучен, но пока это, конечно, фантастика.

Источник: Эль Мюрид





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