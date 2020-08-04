 

Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии

04.08.2020, 10:23, Разное

Согласно программе, голосование пройдет в ближайшие пять лет. Во время референдума белорусы определят свои права и обязанности, свободы и обязательства. Также граждане решат, какие полномочия будут у органов государственной власти.

В документе отмечается, что гражданское самосознание населения развивается вместе с самой Белоруссией. Люди показали, что готовы взять на себя ответственность за судьбу страны. “Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения”, – говорится в материале.

Напомним, что президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Соперниками Александра Лукашенко являются Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. Двум претендентам – Валерию Цепкало и Виктору Бабарико – отказали в регистрации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Лукашенко (@lukoshenko_aleksandr) 20 Апр 2020 в 3:18 PDT

Ранее доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с “Дни.ру” высказался о шансах Александра Лукашенко победить на выборах. По его мнению, граждане готовы голосовать за любого кандидата, кроме действующего лидера. Белорусы устали от пустых обещаний главы страны.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Дума приняла законопроекты по поддержке экономики и туризма

17.07 / “А там ещё немного – и Прованс”: Тина Кунаки на показе Jacquemus в пшеничном поле

25.06 / В Кемерово после парада Победы не могут убрать конские фекалии

14.07 / Французская революция: пять лет, которые потрясли мир

29.07 / Жители Анапы пожаловались на почерневшую воду в море

11.07 / Эксперты назвали пять главных ошибок при использовании автомобильного кондиционера

30.07 / Ученые: Загадочная “девятая планета” может быть черной дырой

13.03 / Мнение: Диалог в границах

17.07 / «Новый Джокер»: Любовь Толкалина в образе ведьмы испугала поклонников

20.07 / Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска