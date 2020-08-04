Мнение: Позвоночное правосудие

04.08.2020, 10:20, Разное

Впервые с марта сходил в «СССР». Побегал, потягал железо, поплавал, посидел в хамаме.

Когда вошел в парную и сквозь густой туман пара пробрался к лежаку, в хамаме уже были двое парней лет 23-25. Обсуждали новый приговор футболистам Кокорину и Мамаеву. Мол, Мосгосуд-то разобрался. Мамаев оказался не виноват в хулиганстве, только в причинении легкого вреда здоровью. Полтора года колонии Мамаеву заменили на год исправработ. И теперь он имеет право на реабилитацию.

Вмешался в разговор.

– Не обольщайтесь! Мосгорсуд в очередной раз продемонстрировал, что правосудие в России – позвоночное. Позвонили, поручили наказать сурово – наказали сурово. Позвонили, поручили пересмотреть, проявить гуманность, вот и изменили приговор Мамаеву. О том,что парень непричастен к хулиганству было известно еще в октябре 2018-го, когда после очной ставки Мамаева и потерпевшего Пака, Пак заявил, что Мамаев его не бил, не оскорблял, и что у него нет претензий у Мамаеву… Но тогда, осенью 2018 года, кому-то было очень нужно, чтобы Мамаев тоже сидел. Вот посадили Мамаева….

Про очную ставку Пака с Мамаевым писал в ЖЖ еще в октябре 2018 года: «Вчера в Бутырку приехал Пак. На очную ставку с братьями Кориными и Мамаевым. Выяснилось, что Мамаев Пака не бил. У Пака нет претензий к Мамаеву. Выходит, что напрасно Мамаева отправили в Бутырку? Потому что, раз Мамаев не причастен к избиению Пака, значит инкриминируемая ему статья УК «Хулигансиво» – лишняя? А «Побои» (за избиение водителя) – это статья частного обвинения. За «Побои» отправлять в СИЗО не принято» (отсюда).

К слову, летом 2019 года Мосгорсуд уже рассматривал «дело Мамаева и Кокорина» и оставил приговор в силе. А сейчас, вдруг, взял и пересмотрел приговор Павлу Мамаеву. Потому что до суда дозвонились?