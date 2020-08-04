Провластное юродство как инструмент

04.08.2020, 10:20, Разное

Что проявило дело «Нового величия».

6 августа в полдень в Люблинском суде судья Александр Маслов вынесет приговор молодым людям, обвиняемым в том, что они создали экстремистскую группировку «Новое величие» и замышляли изменить конституционный строй. Причем буквально даже насильственным путем.

В этот день решится судьба семерых обвиняемых — Анны Павликовой, Марии Дубовик, Максима Рощина, Руслана Костыленкова, Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Дмитрия Полетаева. Четверым из них (девушкам, Рощину и Полетаеву) прокуратура запрашивает длинные (до шести лет) условные сроки с лишением доступа к интернету. Костыленкову, Карамзину и Крюкову запрошены сроки реальные: семь с половиной, шесть с половиной и шесть лет.

Фигуранты дела «Нового величия» в «аквариуме» суда: Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин. Фото: Георгий Малец, для «Новой газеты»

Процесс длится с марта 2018 года, и все это время четверо фигурантов находятся в следственном изоляторе. Сначала туда были отправлены и девушки (причем Анна Павликова тогда была несовершеннолетней), но после организованного в их поддержку «Марша матерей» их отпустили под домашний арест. Вообще после этой акции, давшей такой видимый, казалось, результат,

у многих была надежда, что что-то может измениться круто. Что рассыпающееся дело вернут в прокуратуру за недостатком улик. Но этого не случилось.

Суверенное правосудие слегка разжало челюсти лишь раз, чтоб потом стиснуть их еще на два года.

Комната Ани Павликовой. После обыска в квартире несовершеннолетняя Аня провела несколько месяцев в СИЗО. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

За это время суд над «Новым величием» стал одним из самых известных сегодняшних политических процессов. «А, это вы то дело, где детям из-за провокатора сроки шьют?» — внезапно обратился ко мне из-под маски незнакомый человек на рынке в городе Калязине, услышав, как я употребляю слова «Новое величие» в телефонном разговоре. Это не совсем полное, но вообще-то точное описание происходящего: молодых людей, виноватых лишь в том, что они интересовались политической и общественной жизнью (а также, чего греха таить, просто стремились общаться), собираются отправить на годы в колонию по наводке работающего на силовиков провокатора.

Я была в Люблинском суде, когда провокатор под якобы суперконспиративным псевдонимом Руслан Д. (всем давно уже известно его реальное имя — Раду Зеленский, да и фотографии его всплывают в Сети на первый же запрос) давал свои показания. Выглядело это как театральная постановка, причем прямолинейная, с дешевыми эффектами. Чтоб не нарушить условное инкогнито свидетеля, допрос вели по громкой связи из некого тайного кабинета в здании суда. И голос провокатора (довольно писклявый, впрочем, возможно его, тоже для конспирации, как-то технически изменили) как бы навис над залом суда, где в стеклянном аквариуме находились загнанные им в тюрьму люди, а также их близкие и задающие вопросы адвокаты.

Он откровенно, с удовольствием, рассказывал, как отслеживал своих жертв по электронным базам госуслуг и слитым в интернет базам мобильных телефонов.

Он даже не отрицал, что сам написал все «опасные» положения устава и программы «Нового величия» — то есть собственными руками создал главные «улики».

«Но они же подписали, подписали! А не надо дураками быть!» — радовался свидетель (кстати, на самом деле, никто и не подписывал) и признавался, что это у него, цитирую, «хобби такое — участвовать в разных организациях».

ЦИТАТАИз показаний скрытого свидетеля обвинения

— Участвовать, а потом доносить на товарищей?

— Просто я коллекционер. Некоторые коллекционируют спички, например, а я — людей, но не всех, только тех, кто с точки зрения эволюции не совсем такие, неправильные. Ну, неумные.

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На вопрос адвоката, все ли экспонаты своей коллекции он сдал ФСБ, свидетель-провокатор ничего не ответил, зато залился смехом.

И вот этот смех невидимого человека плыл над залом суда, и казалось, что мы все присутствуем при каком-то совершенно экстраординарном макабрном событии.

И в то же время нельзя было отделаться от мысли, что свершается что-то для нашего времени типичное. Даже типическое.

Этот самый Руслан Д. — возможно, самое востребованное лицо нашего времени и режима. Такой как бы слегка двинувшийся фрик, такой восторженный безумец, готовый служить власти и выискивать ее врагов (а также врагов наших «традиционных ценностей» или что там еще сегодня в фаворе) и их «коллекционировать». К этому разряду примыкают члены, например, славной организации «Мужское государство» и прочие демонстративные борцы с ЛГБТ (например, Тимур Булатов, по доносу которого запустилось дело художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой), провокаторы СЕРБа, знакомые любому участнику митинга или пикета, и множество других организаций и персонажей, сделавших проправительственное юродство своим фирменным стилем. И в этом смысле Руслан Д. при всем его безумии и мегаломании — это не странное исключение, это контекст нашего сегодня. Все чаще, оглядываясь вокруг, мы называем происходящее «абсурдом». У этого абсурда есть строители. На всех уровнях. Это у нас сегодня дело выгодное.

И нет, я не то чтобы верю, что этому абсурду можно в полной мере противостоять. Но можно хотя бы обозначить, что мы его не принимаем.

6 августа. Полдень. Люблинский суд.

Анна Наринская

специально для «Новой газеты»