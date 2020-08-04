 

Эшли Грэм откровенно о родах: «Жгучая боль, растяжки и целлюлит»

04.08.2020, 10:17, Разное

Plus-size-модель Эшли Грэм недавно снялась для американского глянца Elle вместе со своим маленьким сыном Айзеком. 32-летняя знаменитость откровенно пояснила о родах, признавшись, что гордится своим целлюлитом и растяжками.
Эшли Грэм снялась обнаженной в объятьях с семимесячным ребенком. Фотограф Джастин Эрвин, который является супругом модели, запечатлел ее нагой в утренних лучах солнца. Она кормила Айзека грудью, лежа на кровати.

В своем микроблоге Instagram Эшли Грэм часто делиться с подписчиками своими мыслями по поводу материнства и родов. По словам модели, когда она смотрит на растяжки и видит изменения, произошедшие с ее телом, понимает, что «женщины – супергерои». В интервью изданию Elle знаменитость призналась, что не ожидала при родах такой жгучей боли. Особенно это качается естественных родов, независимо от того, прибегают к эпидуральной анестезии или нет.

Фолловеры поблагодарили Эшли Грэм за ее откровенный рассказ. Кроме этого, подписчикам нравится, как plus-size-модель демонстрирует процесс кормления сына грудью.





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