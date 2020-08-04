 

Марк Богатырев поблагодарил Татьяну Арнтгольц за любовь и мудрость

04.08.2020, 10:17, Разное

В своем микроблоге Instagram звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев опубликовал редкий снимок с Татьяной Арнтгольц. Он поблагодарил актрису за любовь и мудрость, а также отметил, что гордится внутренней силой избранницы.
В отношениях пара уже пару лет, однако не раскрывает подробности своей личной жизни. Совместные фото актеров появляются в Сети довольно редко. Некоторые фолловеры считают, что Арнтгольц и Богатырев уже давно узаконили союз. На безымянном пальце у артистки театра и кино можно заметить кольцо, однако ее возлюбленный утверждает, что это символ помолвки. Звезда «Кухни» уверен, что вскоре они поженятся.
Марк Богатырев показал фотографию, на которой они с Татьяной Арнтгольц широко улыбаются. Он написал знаменитую фразу Фаины Раневской о «слабом поле», намекнув на то, что гордится самодостаточностью своей избранницы. Поклонники засыпали пару комплиментами и пожелали им счастья на долгие годы.

Татьяна Арнтгольц была супругой актера Ивана Жидкова, которому подарила дочь Марию. Пара прожила вместе шесть лет, расставшись друзьями ради ребенка. Для 35-летнего Марка Богатырева прошлые отношения закончились не так хорошо он пережил нервный срыв после расставания с актрисой Еленой Подкаминской. Из-за коллеги по сериалу «Кухня» актера посещали самые «темные мысли». По его словам, тогда был очень сложный период в жизни, он целый год «сгорал» на работе и жил с чувством, что «постоянно кому-то должен».





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