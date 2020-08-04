 

Германия призвала США не допустить эскалации конфликта из-за «Северного потока – 2»

04.08.2020, 10:16, Новости дня

Несмотря на угрозы дальнейших санкций США в отношении «Северного потока – 2», министр экономики Германии Петер Альтмайер рассчитывает на возможность деэскалации конфликта вокруг газопровода.

«Мы все еще надеемся, что до этих санкций дело не дойдет. Мы в федеральном правительстве едины во мнении, что в любое время готовы к переговорам с целью избежать эскалации», – сообщил он в интервью DPA, передает Deutsche Welle.

По словам немецкого министра, без участия Берлина не удалось бы годами обеспечивать транзит газа из РФ через территорию Украины. «Мы здесь, в этом министерстве, провели решающие переговоры. На севере Германии мы строим терминалы, которые позволят принимать также сжиженный газ из США и продавать в ФРГ», – напомнил Альтмайер.

По его словам, с этой точки зрения у Вашингтона нет никаких причин для введения санкций.

Власти Германии регулярно заявляют, что отвергают экстерриториальные санкции в отношении «Северного потока – 2», однако конкретных мер со стороны Берлина до сих пор не принято. По данным СМИ, у Берлина нет никакого ответного плана на случай санкций США из-за «Северного потока – 2». В то же время из-за ситуации вокруг газопровода Восточный комитет германской экономики изменил свое мнение о том, что жестких мер в отношении США следует избегать.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству. 





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