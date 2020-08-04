 

В Генуе открыли новый автомобильный мост на месте обрушившегося

04.08.2020, 10:16, Новости дня

В итальянском городе Генуя открыли новый автомобильный мост, построенный на месте моста Моранди, во время обрушения которого в 2018 году погибли 43 человека.

По информации Associated Press, на церемонии открытия нового моста присутствовал президент Италии Серджо Маттарелла. Незадолго до церемонии прошел сильный дождь, и после его окончания над холмами растянулась радуга, передает «Интерфакс».

Церемония открытия началась с государственного гимна, после чего были зачитаны имена погибших.

Отмечается, что родственники 43 жертв обрушения моста бойкотировали мероприятие, поскольку обслуживающая компания осталась прежней, а вероятной причиной обрушения называют плохое техническое обслуживание моста. 

В августе 2018 года в районе итальянского города Генуя на автостраде рухнул мост, погибли 43 человека и около 20 получили травмы. Газета ВЗГЛЯД публиковала видео обрушения моста. 





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