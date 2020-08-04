Haval F7 получил новую топовую версию в России

04.08.2020, 10:15, Новости дня

Сегодня стало известно, что новый кроссовер Haval F7 теперь получил продвинутое исполнение, которому дали название Tech Plus.

В свою очередь, автомобиль получит продвинутые системы, которые способствуют повышенной безопасности. Теперь водителю станет проще обнаружить предметы в слепых зонах, а также осуществлять езду задним ходом. Кроме того, теперь владельцы Haval F7 в предложенном исполнении получат автоматическое торможение, распознавание пешеходов, управление дальним светом в автоматическом режиме.

По салону автомобиля следует отметить цифровую приборную панель, мультимедийную систему и ряд других опций. Под капотом кроссовера Haval F7 установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 190 л.с.