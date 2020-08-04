 

Компания Mazda обновила купе-кроссовер Mazda CX-4

04.08.2020, 10:15, Новости дня

Японская компания Mazda сообщил о выходе в продажу рестайлингового купеобразного кроссовера Mazda CX-4.

Глобальное обновление произвели в отношении паркетника в минувшем году. Автомобиль может похвастаться модернизированными бамперами, светодиодной оптикой и улучшенной решеткой радиатора. Также здесь существенно обновили задние фонари, имеющие привлекательный дизайн. Что касается очередного рестайлинга, то он касается шумоизоляции, качественных материалов отделки салона.

Напомним, под капотом кроссовера Mazda CX-4 установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 158 л.с., а также доступна модификация на 2,5 литра с мощностью 192 л.с. Минимальная цена паркетника составляет 148,8 тысяч юаней в базовой комплектации.





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