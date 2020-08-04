Ученые: Детские травмы ускоряют старение организма

04.08.2020, 10:09, Разное

Ученые из Американской ассоциации психологов уверены, что детские травмы провоцируют ускоренное старение организма. Такой вывод был сделан после проведения метаанализа 80 исследований, в которых были задействованы свыше 116 тысяч испытуемых.

В рамках научной работы специалисты изучили три типа старения: ранее половое созревание, изменения на клеточном уровне и в мозговой структуре. В результате исследователи обнаружили воздействие детских травм на все три подвида.

По словам психологов, те, у кого было трудное детство, вступают в фазу активного полового созревания намного раньше сверстников. Кроме того, у них фиксируются признаки быстрого старения на уровне клеток, в том числе защитные колпачки на ДНК-нитях, короткие теломеры. Дети, сталкивающиеся с отсутствием постоянной заботы со стороны близких или же отсутствием финансов, не демонстрировали соответствующие показатели.