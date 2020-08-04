 

Ученые: Детские травмы ускоряют старение организма

04.08.2020, 10:09, Разное

Ученые из Американской ассоциации психологов уверены, что детские травмы провоцируют ускоренное старение организма. Такой вывод был сделан после проведения метаанализа 80 исследований, в которых были задействованы свыше 116 тысяч испытуемых.
В рамках научной работы специалисты изучили три типа старения: ранее половое созревание, изменения на клеточном уровне и в мозговой структуре. В результате исследователи обнаружили воздействие детских травм на все три подвида.

По словам психологов, те, у кого было трудное детство, вступают в фазу активного полового созревания намного раньше сверстников. Кроме того, у них фиксируются признаки быстрого старения на уровне клеток, в том числе защитные колпачки на ДНК-нитях, короткие теломеры. Дети, сталкивающиеся с отсутствием постоянной заботы со стороны близких или же отсутствием финансов, не демонстрировали соответствующие показатели.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Опубликован ТОП-5 загадочных существ на планете

30.04 / ЦИК России пересчитал итоги шоу «Голос. Дети». Победил сын Кабаевой – ИА «Интерсакс»

26.06 / Мнение: Арестовать всех!

28.06 / Из-за обмороков на «Ревизорро» Елене Летучей наложили 40 швов

24.07 / Шотландец увидел огромного угря или змею, живущую в маленьком пруду

13.07 / Россиянке насчитали 30 миллиардов за услуги ЖКХ

18.07 / Сатановский связал с конфликтом Армении и Азербайджана внезапную проверку войск РФ

17.07 / Парламентские амбиции: сможет ли партия Прилепина попасть в Думу

25.06 / Мнение: О плохих новостях для работающих не на государство

01.08 / Екатерина Климова показала редкий снимок с мамой: Очень похожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска