«Неработающие прививки от гриппа — это миф» – эксперты о сезонной вакцинации

04.08.2020, 10:05, Разное



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В ближайшее время в РФ стартует масштабная кампания по вакцинации населения против гриппа, которая в этом году имеет стратегическое значение — опасность так называемой «второй волны» коронавируса медики связывают с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ. Эксперты MedPortal ответили на самые главные вопросы о грядущей эпидемии гриппа и эффективности прививок.

Правда ли, что в этом году нас ждет какой-то особо опасный грипп?

По словам руководителя отдела клинических исследований руководителя отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, почти каждый год мы встречаемся с новыми вариантами гриппа. По результатам анализа особенностей циркулирующих вирусов на сезон 2020-2021 года ВОЗ рекомендовала заменить сразу три вакцинных штамма. Все три относятся к хорошо известным типам: АH1N1, АH3N2 и В.

«На сегодняшний день нет сведений об особой опасности новых вариантов. Однако следует не забывать, что грипп ежегодно дает огромное число случаев тяжелого течения, осложнений и летальных исходов во всем мире», – сообщила эксперт.

Автор блога о вакцинации @ninavaccina, директор АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова рассказала о том, что в мире существует целая система надзора за мутацией вирусов гриппа. В том полушарии, где сейчас зима, эксперты отбирают пробы и проводят секвенирование вирусов — чтение генетических последовательностей, – чтобы понять, как видоизменился вирус. Это позволяет отследить тенденцию этих изменений и спрогнозировать, какие штаммы будут циркулировать в другом полушарии с наступлением эпидемического сезона.

«Эта прогнозируемость достаточно эффективна, хотя не всегда попадает в цель на 100%. Но лучше защититься от двух штаммов из четырех, чем не защититься вообще», – сказала Обласова.

Но ведь вакцины от гриппа не работают. Я как-то поставил прививку, а потом все равно заболел!

Как сообщила главный врач Детской городской поликлиники №118 (Москва) Елена Волкова, этот популярный миф укоренился просто потому, что люди часто путают грипп с другими респираторными инфекциями.

«Например, поставил человек прививку от гриппа, через месяц заболел ОРВИ, поэтому решил, что прививка не работает. Но грипп — это не обычная простуда. Это инфекция, которая сопровождается тяжелой интоксикацией и может вызвать серьезные осложнения», – рассказала Волкова MedPortal.

По словам врача-инфекциониста, гематолога и автора блога InfoDoc Дарьи Паниевой, в большинстве случаев грипп у пациентов, уверенных, что они заболели из-за «неработающих прививок», не был подтвержден лабораторным исследованием.

«Это вполне могла быть аденовирусная, риновирусная инфекция а может быть коронавирусная инфекция — как известно, коронавирусы всю жизнь с нами рядом, просто сейчас нам попал пандемичный вариант вируса», – отметила Паниева.

«Одно из проведенных в РФ исследований, результаты которого были опубликованы в 2016 году, показало, что число случаев ОРВИ и гриппа у вакцинированных было меньше в 1,5 раза, а риск развития инфарктов, инсультов и осложнений – в 2,4 раза ниже», – сообщила Татьяна Руженцова.

Елена Волкова добавила также, что вакцинация оказывает мощное стимулирующее действие на иммунитет, поэтому привитые от гриппа дети меньше болеют и другими респираторными инфекциями благодаря такой «тренировке» организма.

Россиянам также не стоит беспокоиться о том, что вакцинация от гриппа может спровоцировать само заболевание: по словам Дарьи Паниевой, прививки от гриппа не содержат живой вирус.

Какую вакцину выбрать — российскую или зарубежную?

«Принципиальной разницы между российскими и зарубежными вакцинами нет. Все они производятся по рекомендациям ВОЗ, которые составляются на основе анализа особенностей циркуляции штаммов», – сообщила Татьяна Руженцова.

По словам Елены Волковой, все поставляемые в российские поликлиники отечественные вакцины проходят рандомизированные клинические испытания, вопросов к их эффективности и безопасности у врачей нет.

Отметим, что российскую прививку от гриппа вам поставят бесплатно в ближайшем прививочном кабинете, зарубежную — в частной клинике, также ее можно купить в аптеке.

Я хочу сделать прививку от гриппа. Когда это лучше сделать и где?

По словам Татьяны Руженцовой, вакцинацию против гриппа нужно делать, начиная со второй половины августа или в сентябре, то есть до ожидаемого подъема заболеваемости. Для этого существуют специальные прививочные кабинеты, часть из которых организуются дополнительно, перед началом прививочной компании. Также будут работать мобильные пункты вакцинации рядом с некоторыми станциями метро. Вы их легко узнаете по речевкам «Я прививок не боюсь, если надо — уколюсь!»