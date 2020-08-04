Бывший король Испании покинет страну
04.08.2020, 7:55, Новости дня
Бывший испанский монарх Хуан Карлос I на фоне возникшего финансового скандала заявил, что он покидает Испанию и будет жить в другой стране.
На сайте королевской семьи было опубликовано письмо Хуана Карлоса своему сыну, королю Филиппу VI, в котором говорилось: «Я информирую Вас о моем обдуманном решении на этот период выехать из Испании».
Премьер-министр Испании недавно заявил, что находит «тревожными» события, связанные с Хуаном Карлосом, которые включают расследования в Испании и Швейцарии.
После того, как ранее в этом году Верховный суд Испании начал свое расследование, испанские СМИ опубликовали дискредитирующие свидетельства, полученные в результате отдельного расследования в Швейцарии в связи с предполагаемой передачей миллионов евро Хуану Карлосу покойным королем Саудовской Аравии Абдаллой.
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