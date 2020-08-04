Бывший король Испании покинет страну

04.08.2020, 7:55, Новости дня

Бывший испанский монарх Хуан Карлос I на фоне возникшего финансового скандала заявил, что он покидает Испанию и будет жить в другой стране.

На сайте королевской семьи было опубликовано письмо Хуана Карлоса своему сыну, королю Филиппу VI, в котором говорилось: «Я информирую Вас о моем обдуманном решении на этот период выехать из Испании».

Премьер-министр Испании недавно заявил, что находит «тревожными» события, связанные с Хуаном Карлосом, которые включают расследования в Испании и Швейцарии.

После того, как ранее в этом году Верховный суд Испании начал свое расследование, испанские СМИ опубликовали дискредитирующие свидетельства, полученные в результате отдельного расследования в Швейцарии в связи с предполагаемой передачей миллионов евро Хуану Карлосу покойным королем Саудовской Аравии Абдаллой.