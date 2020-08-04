Ирина Горбачева встречается с музыкантом Антоном Савлеповым

04.08.2020, 9:54, Разное

Поклонники Ирины Горбачевой уже давно начали “расследование” на предмет того, с кем же состоит в отношениях актриса. Их выбор пал на экс-солиста группы Quest Pistols, а ныне солиста проекта “Агонь” Антона Савлепова, с которым Горбачева проводит немало времени вместе. Вчера Ирина подлила, как говорится, масла в огонь и опубликовала совместный снимок в Антоном – на нем они позируют, держась за руки, во время отдыха на Украине.

Ирина Горбачева с Антоном Савлеповым”В этот любимый город всегда есть вернуться повод…” Киев в моем сердце всегда!- подписала серию снимков Ирина. Примечательно, что она уже успела сняться в одном из клипов Савлепова и проекта “Агонь” – на песню “Бомба”. Вышел клип еще в 2019 году, но как давно встречается пара, неизвестно.

Ирина Горбачева с Антоном Савлеповым на съемках клипа “Бомба”Ранее Антон Савлепов был женат на директоре группы “Агонь” Юлии. По сообщению ряда СМИ, несколько месяцев назад супруги развелись. Что касается Горбачевой, она была в отношениях 8 лет с актером Григорием Калининым, 3 из них – в официальном браке. Летом 2018 года пара распалась. За год до этого актриса в интервью HELLO! делилась, что за время их с Григорием отношений у них было много недосказанности, обид и претензий. Они даже расходились на некоторое время. Позднее в интервью журналисту Юрию Дудю Ирина призналась, что Калинин ей изменял.

Ирина Горбачева и Григорий Калинин