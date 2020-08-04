Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается полностью

04.08.2020, 9:53, Разное

Эксперт Арсений Щельцин рассказал, что нужно делать, если смартфон не заряжается полностью. Эта ситуация связана с дефектом самого устройства или же провода адаптера. Не исключено присутствие неполадок в операционной системе.

Распознать проблемы с зарядкой смартфона, как правило, можно самостоятельно. Однако устранить их могут только сотрудники сервисных центров. Самой популярной проблемой является сломанный провод. Его срок службы обычно меньше, нежели самого смартфона. Иногда проблема заключается в прерванном контакте. Неполадки возникают в вилках, платах или же разъемах. Имеются ситуации, когда провод заряжает один гаджет, а второй нет. Это происходит, поскольку первому устройству хватает присутствующих контактов.

Второй причиной поломки считается невозможность девайса принимать заряд, поскольку поврежден проем. Сам же провод мог деформироваться из-за неверного изъятия из смартфона. Проблема устраняется его заменой. Иногда гаджет не заряжается, потому что из строя вышла батарея. Об это свидетельствует быстрая разрядка телефона.

Менее распространенной причиной считаются баги в прошивке, вирусы и программные сбои. В этом случае необходимо обновить ОС или же сбросить настройки.