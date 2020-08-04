 

Звезда «Бедной Насти» Елена Корикова пропала с экранов после тайной свадьбы

04.08.2020, 9:53, Разное

Поклонников тревожит тот факт, что звезда «Бедной Насти» Елена Корикова очень редко появляется на экране. Актриса перестала сниматься после тайной свадьбы, о которой обмолвилась в своем аккаунте в Instagram.
48-летнюю Елену Корикову фолловеры периодически обвиняют то в алкогольной зависимости, то в неудачной пластике лица. При этом поклонники спрашивают об этом в комментариях. Актриса реагирует остро – грубо отвечает и грозит пользователям судом. Также она не любит говорить о подробностях личной жизни и не раскрывает личность избранника. Журналисты утверждают, что звезда «Бедной Насти» купила недвижимость в Черногории и живет на две страны.

Впервые Елена Корикова влюбилась в своего сокурсника Дмитрия Рощина, который оказался сыном актрисы Екатерины Васильевой. Она родила возлюбленному сына Арсения, однако он не признал наследника. По словам артистки, роль в этом сыграла его звездная мать. Через некоторое время Елена Корикова стала супругой писателя Дмитрия Липскерова, но брак продлился только год. Третьим возлюбленным стал режиссер Максим Осадчий, с которым актриса была вместе на протяжении десяти лет. Их расставании пришлось на съемки в сериале «Бедная Настя». «Мужчиной своей мечты» Елена Корикова называла теннисиста Марата Сафина, который был младшее нее на восемь лет. После этого поклонники заговорили о тайном романе актрисы с женатым коллегой Сергеем Астаховым. Вскоре эта информация подтвердилась.

Год назад фолловеры заметили, что внешность Елены Кориковой очень изменилась. Ее заподозрили в чрезмерном увлечении ботоксом и филлерами. Кроме этого, артистку регулярно обвиняют в злоупотреблении спиртным.





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