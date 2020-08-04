Ученые впервые обнаружили у динозавра рак

04.08.2020, 9:53, Разное

Канадским ученым удалось доказать, что центрозавр, живший 76 млн лет назад, страдал от тяжелой формы рака — остеосаркомы. Новые методы визуализации и клеточного анализа позволили палеонтологам обнаружить костную опухоль в останках утонувшего динозавра, результаты исследования были опубликованы в журнале Lancet Oncology.

После обнаружения и предварительного исследования останков центрозавра исследователи уже заподозрили, что существо испытывало сильные муки от неизлечимой болезни. Изучив более подробно малоберцовую кость, эксперты нашли следы, указывавшие на наличие костной опухоли. Оказалось, что динозавр страдал от формы рака, которую в основном диагностируют у подростков и молодежи.

Опухоль поражает незрелую костную ткань. Медики подозревают, что она образуется из-за быстрого роста костей. Поскольку динозавр является массивным и быстрорастущим существом, то это косвенно подтверждает ранние предположения ученых относительно возникновения остеосаркомы, отметил профессор из Университета Макмастера в Онтарио Марк Кроутер. В современной медицине данное заболевание лечат путем хирургического вмешательства и даже ампутации.