Ради сделки по брекситу в Брюсселе не исключают смягчения требований к Лондону

04.08.2020, 9:45, Новости дня

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье склоняется к тому, чтобы уступить Великобритании в переговорах по брекситу и согласиться на механизм урегулирования споров, который позволит стране полностью контролировать налоговые льготы для британских компаний, передаёт Daily Express. При этом источники издания в Брюсселе уверены, что сторонам удастся достичь соглашения до крайнего срока 31 октября.



Reuters

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье готов пойти на уступки Великобритании в рамках переговорного процесса, для того чтобы не допустить провала торговых переговоров между Брюсселем и Лондоном, пишет Daily Express.

Как отмечает издание со ссылкой на источники в Брюсселе, Барнье склоняется к тому, чтобы смягчить требования к Лондону в отношении необходимости Великобритании соблюдать законы ЕС о государственной помощи в качестве цены за заключение соглашения о свободной торговле.

По словам анонимных источников, Барнье рассматривает механизм урегулирования споров, который позволит стране полностью контролировать денежные вливания и налоговые льготы для британских компаний после истечения переходного периода в конце этого года. Таким образом, Великобритании не придётся подстраиваться под требования ЕС по равным условиям конкуренции.

«Пространство для компромисса заключается в том, что Великобритания сможет самостоятельно принимать решения, так как «восстановление суверенитета» — важная составляющая брексита», — приводит Daily Express слова одного из дипломатов.

Как отмечает издание, британский премьер-министр Борис Джонсон был непреклонен в том, что стремится к договорённостям, которые ЕС уже достиг с другими странами. Так, в соглашениях союза о свободной торговле с Канадой, Южной Кореей и Японией предусмотрены аналогичные тем, к которым склоняется Барнье, инструменты урегулирования споров.

Тем не менее окончательное решение будет зависеть от того, обнародует ли Джонсон свои планы по режиму государственной помощи Великобритании в ближайшие недели. Это, по мнению Барнье, является ключом к выходу из тупика, к которому Брюссель и Лондон пришли в ходе переговоров.

При этом ещё один европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Великобритания должна будет согласовать с ЕС политику предоставления субсидий и согласиться на «независимый надзор».

Барнье и его британский коллега Дэвид Фрост после короткого летнего перерыва возобновят переговоры по сделке по брекситу 17 августа. Кроме того, очередные раунды переговорного процесса пройдут в сентябре и октябре.

Источники Daily Express называют самыми спорными аспектами переговоров вопросы о равных условиях конкуренции и о доступе к британским водам для европейских рыбаков. Тем не менее они уверены, что стороны смогут преодолеть свои разногласия и достигнут соглашения до крайнего срока, когда сделка может быть заключена, чтобы её успели ратифицировать в парламентах, 31 октября.