Борьба с коронавирусом в мире только ужесточается

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04.08.2020, 9:45, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, пишет SRF. Всё больше стран вместо смягчения мер по борьбе с пандемией ужесточают их. В Австралии ввели строгие ограничения и ночной комендантский час. Во французских аэропортах теперь проводится обязательное тестирование на наличие заболевания. На Филиппинах в связи с рекордным количеством заражённых также задумались об усилении карантинных мер.

Ситуация с коронавирусом в мире немного ухудшилась. К примеру, в австралийском штате Виктория из-за роста числа заражений объявили чрезвычайное положение. Если конкретнее, для жителей Мельбурна, второго по величине города в Австралии, теперь действует ночной комендантский час.

И не только это: движение общественного транспорта и свобода передвижения будут сильно ограничены, заявил глава правительства штата Даниэль Эндрю.

ДАНИЭЛЬ ЭНДРЮ, глава правительства штата Виктория: Вам нельзя отходить от дома дальше чем на 5 километров. И то только для того, чтобы уладить личные дела. За день в семье только один человек может сходить в магазин.

В штате впервые ввели такие жёсткие ограничения. На фоне чрезвычайного положения полиции и органам власти предоставили больше полномочий для обеспечения их соблюдения. Меры будут действовать шесть недель до середины сентября.

На Филиппинах за последние сутки зарегистрировано рекордное число заражённых. В Министерстве здравоохранения сообщили о 5 тысячах новых случаев инфицирования. Президент Родриго Дутерте планирует провести консультации по поводу ужесточения карантинного режима.

С этих выходных во французских аэропортах проводится обязательное тестирование на коронавирус. Прибывающие из 16 стран с повышенным риском заражения обязаны пройти тест. Разве что они смогут доказать, что за последние три дня уже проходили тестирование с негативным результатом.

Дата выхода в эфир 03 августа 2020 года.





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