 

Названы безопасные способы оплатить покупку и не заразиться коронавирусом

04.08.2020, 9:30, Разное

Самым надежным способом защиты от заражения коронавирусом при совершении покупок в магазинах является использование онлайн-версий платежных приложений. По словам экспертов, на втором месте по безопасности находятся системы бесконтактной оплаты, установленные на смартфонах.
Вирусологи считают, что в период пандемии лучше пользоваться в магазинах картами. При этом пин-код лучше вводить не пальцами, а ручкой или же углом «пластика». Если нужно снять наличные средства, то важно знать, что многие финансовые учреждения сейчас проводят мероприятия по дезинфекции офисов и банкоматов. Купюры выдерживаются в течение срока, который превышает время существования COVID-19.

В случае использования системы бесконтактной оплаты, то нужно принимать во внимание, что и сами устройства могут выступать в роли распространителей вируса. Их также необходимо постоянно дезинфицировать. Наличные средства всегда считались самыми настоящими «рассадниками» инфекций, поскольку они переходят из рук в руки.

Впервые о вспышке коронавируса стало известно в декабре прошлого года. Она произошла на одном из китайских рынков. В связи быстрым распространением заболевания по миру ВОЗ в марте объявила пандемию.





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