 

155-килограммовая модель Тесс Холлидей заявила о разводе с мужем

04.08.2020, 9:30, Разное

Тесс Холлидей, которая является самой популярной в мире моделью плюс-сайз, заявила о разводе с мужем Ником. В социальных сетях 155-килограммовая знаменитость написала, что она одна, но готова к новым отношениям.
Модель оставила в аккаунте памятку, которая предназначается для нее лично. Тесс Холлидей опубликовала, на что конкретно она будет обращать внимание при поиске нового партнера. Модель плюс-сайз обозначила, что об этих вещах будет постоянно себе напоминать. Она пообещала доверять собственной интуиции, не избегать близости с мужчиной из-за того, что напугана, а также обращать внимание на «красные флаги».

Фолловеры оставили множество комментариев, так как считали их семью счастливой. Однако оказалось, что 155-килограммовая модель уже полгода не живет с супругом. Ник Холлидей осенью уехал на родину – в Австралию. Согласно данным СМИ, у мужчины биполярное расстройство, но он не хочет проходить терапию. Тесс Холлидей призналась, что она сама решила развестись, так как считает свое счастье и детей главным в жизни. По мнению знаменитости, «женщина не должна отвечать за реабилитацию мужчины».

У модели плюс-сайз двое сыновей, а младший 3,5-летний Райли появился в браке с Ником Холлидеем. Старшего ребенка она родила в 20 лет в результате краткосрочного романа. Отец ребенка не общается с сыном.





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