Роскачество рассказало, как ускорить работу ноутбука

04.08.2020, 9:30, Новости дня

Специалисты Роскачества рассказали о причинах замедленной работы ноутбука, и о том, как можно продлить срок службы устройства.

«Бережно обращайтесь со своим жестким диском (и с ноутбуком в целом), не перегревайте его, не роняйте, и он сослужит вам долгую службу», – цитирует РИА «Новости» руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.

Специалисты рекомендуют при выборе устройства обратить внимание на более современные SSD-накопители – они быстрее, не шумят и практически полностью игнорируют внешние негативные факторы.

Эксперт отметил, что быстродействие компьютера не зависит от большого количества папок с тяжелым содержимым на рабочем столе. Исключением является ситуация, при которой жесткий диск, на котором стоит операционная система, заполнен на 90%.

«Старайтесь оставлять свободными 15-30% диска, на котором установлена операционная система. Зачастую проблема медленной работы ноутбука решается простым добавлением еще одного модуля оперативной памяти или «уборкой» на переполненном жестком диске, на котором стоит ОС», – отметил эксперт.

Чаще всего производительность становится хуже в связи с усложнением программ и операционной системы. По словам Куканова, в случае столкновения с такой проблемой ноутбук необходимо модифицировать.

Также необходимо почистить внутренний корпус от пыли, которая может оказывать негативный эффект на производительности процессора. Кроме того, эксперты обращают внимание, что компьютер надо перезапускать хотя бы раз в неделю.

«Если оставлять устройство включенным достаточно долго, память забивается остаточными процессами, которые вы считали закрытыми, и постепенно за счет такого «мусора» производительность действительно может снижаться», – говорится в сообщении.

Специалисты призвали не выбрасывать старый ноутбук, а попробовать реанимировать его с помощью приведенных методов.

Ранее Роскачество предупредило об опасности музыки в наушниках.