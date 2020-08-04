 

В Башкирии найдено тело женщины с кровоподтеками

04.08.2020, 9:30, Разное

В Башкирии житель обнаружил бездыханное тело 51-летней женщины, на котором присутствовали кровоподтеки. Труп несколько дней назад в вечернее время суток нашел местный житель на окраине населенного пункта Черниковка.
По имеющимся данным, труп находился на территории одного из гаражных кооперативов. Местный житель сразу же вызвал сотрудников правоохранительных органов. Они выявили на теле погибшей ссадины и кровь.

Полицейские уже установили личность женщины. Известно, погибшая проживала недалеко от места инцидента. Ранее она была судима за убийство. Труп уже отправлен на экспертизу. Ее результаты помогут разобраться в причинах смерти погибшей.





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