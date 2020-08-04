“Скоро подъедет БТР из Луцка”. В соцсетях обсуждают захват банка в Киеве

04.08.2020, 9:20, Новости дня

Днем 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, угрожая взрывчаткой, захватил отделение Universal Bank в центре Киева. Почти три часа мужчина удерживал в заложниках руководительницу отделения Наталью Чучупак. Никаких внятных требований подозреваемый не выдвигал. Впоследствии его задержали сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа”, которые зашли в здание под видом журналистов.

“ГОРДОН” приводит подборку мнений пользователей соцсетей об этом событии.

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза провел параллели с недавним инцидентом в Луцке.

Несмотря на то, что киевского террориста уже взяли, но я советую смотреть трансляцию и дальше. Скоро подъедет БТР из Луцка. Posted by Borislav Bereza on Esmaspäev, 3. august 2020

Режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов задался вопросом, не срежиссированы ли последние теракты в Украине.

В мене одного відчуття, що весь цей парад божевільних терористів, які захоплюють мости, автобуси та банки, кимось режисерується? Posted by Oleg Sentsov on Esmaspäev, 3. august 2020

Журналистка и волонтер Ольга Решетилова намекнула, кто стоит за режиссурой.

Все-все, ми вже зрозуміли, що Антитерористичний центр треба підпорядковувати МВС. Давайте вже припиняти цей цирк. Бо дограємось до реальних терористів. Posted by Olha Reshetylova on Esmaspäev, 3. august 2020

Оператор агентства Reuters Сергей Каразий поблагодарил правоохранителей за хорошую работу.

Хороша робота спецслужб! Зробили все як треба і використали всі можливі ресурси. Включно з журналістами. Щодо журналістів – тут питань багато. Posted by Sergiy Karazy on Esmaspäev, 3. august 2020

Журналист Леонид Швец пошутил, что министр внутренних дел Арсен Аваков наконец-то поймал Бога (подозреваемый заявлял, что он – Святой Дух).

Это таки произошло: Аваков поймал Бога. Posted by Леонид Швец on Esmaspäev, 3. august 2020

Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что события в Киеве – неудачный ремейк “Джокера”.