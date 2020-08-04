Появилось видео следственного эксперимента с участием жены Картрайта

04.08.2020, 9:16, Новости дня

Следственный комитет (СК) опубликовал видео, снятое во время следственного эксперимента с участием Марины Кохал, супруги погибшего рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

Видео опубликовано на YouTube-канале СК.

На кадрах женщину в наручниках привозят в квартиру, где были найдены останки музыканта. Она показывает следователям свои действия в день происшествия, указывая на диван в одной из комнат.

Напомним, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве супруга, украинского рэпера Энди Картрайта.

По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

Адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа.

По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.