Мнение: Белорусские националисты на низком старте в Киеве

04.08.2020, 9:08, Разное

Политическое напряжение в Белоруссии, которое постоянно растет накануне предстоящих выборов президента, находит свое логичное отражение в украинской политической жизни. Белорусская тема постепенно становится для нее главной, отодвигая в сторону давно поднадоевшую ситуацию на Донбассе. «Я/Мы белорусы» – этот характерный слоган украшает сейчас страницы многих представителей украинской блогосферы, вместе с гербом «Пагоня» и бело-красно-белыми лентами, визуализируя коллективную позицию постмайдановского бомонда.

При этом профессиональные украинские патриоты занимают двойственную позицию в отношении официального Минска. С одной стороны, они активно приветствуют кризис в отношениях между Белоруссией и Россией, рассчитывая на то, что он будет углубляться – и президент Александр Лукашенко пополнит собой многочисленную когорту бойцов с российской угрозой. Однако, администрации Александра Григорьевича не стоит питать иллюзий – смещение Лукашенко все равно остается при этом одним из приоритетов для представителей украинского националистического сообщества, которое с большой надеждой наблюдает сейчас за оппозиционными протестами в соседней республике.

Лукашенко всегда занимал видное место в сонме злых демонов, с которыми боролись украинские национал-демократы. Начиная с девяностых в Киеве постоянно проходили акции против «последнего диктатора Европы» и различные грантовые форумы, направленные на консолидацию противостоящих ему политсил. А разнообразные политические проходимцы, в широком спектре от Дмитрия Корчинского до Femen, регулярно отправляли десанты в Минск – чтобы помочь белорусам сбросить с себя «совковый пророссийский режим», вернув северную соседку в лоно европейского цивилизационного выбора. Хотя эти экспедиции всегда заканчивались бесславным провалом.

Важно понять: Лукашенко считали врагом не только из-за сотрудничества с Кремлем – которое, на самом деле, всегда носило очень прагматичный характер. До определенного времени в нем видели нечто большее – воплощенную угрозу советского реваншизма, который виделся украинским либералам не только в возвращенном «Бацькой» красно-зеленом флаге. Лукашенковская Белоруссия, которая избежала тотальной приватизации, деиндустриализации промышленных активов и уничтожения переформатированных в коллективные хозяйства колхозов, очень выгодно смотрелась на фоне разоренной в результате рыночных реформ Украины – что обеспечивало «батьке» высокий уровень популярности среди украинских народных масс. Хотя в Киеве видели, что белорусское государство также постепенно дрейфует в сторону свободного рынка – пускай и по своему собственному пути, который во многом обеспечивался за счет экономической поддержки России.

По итогам Евромайдана Киев окончательно превратился в главную организационную базу белорусской националистической оппозиции. Гомельский унсовец Михаил Жизневский, погибший во время переворота в центре украинской столицы, стал предметом настоящего посмертного культа – ему присвоили звание героя Украины, открыли в его честь мемориал и назвали улицу, которая прежде носила имя космонавта Титова. В страну победившего достоинства приехало множество противников Лукашенко. На какое-то время туда перебрался музыкант Сергей Михалок – автор песни о «воинах света и добра», который быстро подружился с майдановскими политиками и выходил на сцену вместе с представителями одиозных ультраправых организаций, в которые влилось какое-то количество белорусов.

Националист Сергей Коротких, которого обвиняли в теракте на московской Манежной площади, стал одним из лидеров полка «Азов», получил украинский паспорт из рук президента Петра Порошенко и сделал блестящую карьеру в МВД Украины, указав в своей декларации о доходах личный спортивный самолет. А житель Бреста Даниил Ляшук печально прославился соучастием в преступлениях пыточного батальона «Торнадо», где он фигурировал под новым именем Даниял аль-Такбир – выбранным из-за симпатий к радикальному исламизму.

Белорусские националисты формировали собственные подразделения для участия в боевых действиях на Донбассе. С этой целью был создан отряд «Пагоня», на основе которого образовали затем «Тактическую группу «Беларусь», воевавшую в составе военизированных формирований «Правого сектора» (запрещен в России). В его рядах засветились оппозиционные к Лукашенко политактивисты – такие, как Эдуард Лобов, Ян Мельников и Василий Парфенков.

Сегодня в Киеве действует организация «Общественный сектор Отряда «Пагоня», которая оказывает поддержку эмигрировавшим белорусским националистам, а один из них – Николай Ильин, успевший получить гражданство Эстонии, совсем недавно погиб в бою на Донбассе. Наконец, с националистическими структурами контактировал белорусский журналист Павел Шеремет – который, по всей видимости, стал жертвой провокации украинских правых.

Все это – лишь видимая верхушка айсберга. На Украине проживают множество правых белорусских оппозиционеров, мечтающих вернуться домой на волне победоносной националистической революции, чтобы применить на родине полученный на Украине опыт – от уничтожения «коммунистических» памятников до нападений на своих идеологических оппонентов. «Мы на низком старте» – пишет сейчас из Киева оппозиционный минский журналист, который явно находится в предвкушении белорусской версии украинского Евромайдана.

Эти люди имеют связи, деньги, навыки боевых действий, поддержку западных фондов, и давно уже не являются маргиналами – тем более, если за ними стоят статусные представители антилукашенковской фронды. Между тем, как стало известно, бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало находится сейчас в Киеве, и проводит политические встречи со своими единомышленниками. Что явно может повлечь за собой известные практические последствия.

Конечно, украинская власть не будет открыто ссориться с Лукашенко. Напротив, сейчас она активно развивает с ним отношения, предлагая роль посредника в контактах с Евросоюзом и США. Официальный Киев активно поддержал арест представителей российской ЧВК, настаивая на том, что они должны быть выданы Украине. Президент Зеленский готовится посетить Минск, а глава украинского МИД Кулеба пригласил белорусов присоединиться к «люблинскому треугольнику», организованному в содружестве с Вильнюсом и Варшавой – призывая превратить его в квадрат с участием Минска.

Но именно Украина выступает сейчас надежной тыловой базой противников Лукашенко. И можно не сомневаться, что в случае обострения ситуации ее лидеры постараются первыми подтолкнуть в пропасть падающего белорусского президента.