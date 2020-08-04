Экс-соперник Лукашенко попросил помощи у лидеров 32 стран

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04.08.2020, 9:08, Новости дня

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало обратился к лидерам 32 стран с письмом, в котором попросил о помощи в проведении свободных выборов в республике.

«От имени всего белорусского народа я прошу вашей поддержки в организации международного наблюдения за процессом голосования и подсчета голосов и поддержки их проведения для граждан Белоруссии, проживающих на территории ваших стран», – написал Цепкало, которого цитирует РБК.

По его словам, цель оппозиции Белоруссии состоит в победе Светланы Тихановской. В случае избрания ее главой государства, согласно плану, в период до шести месяцев состоятся новые выборы президента, причем к ним допустят всех кандидатов, включая тех, кто находится в заключении, пишет Цепкало.

На позапрошлой неделе стало известно о срочном отъезде Цепкало в Москву. Жена политика пока осталась в Белоруссии. В минувшее воскресенье политик прибыл на Украину.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.





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