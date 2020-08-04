Инфляция в Ярославской области
 

Инфляция в Ярославской области

04.08.2020, 9:07, Новости
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По информации ярославского отделения Банка России в июне годовая инфляция в регионе выросла до 3,9% после 3,7% в мае этого года.

Основные причины динамики были названы такие: ценовой «отклик» на ослабление рубля в 1 квартале, а также затраты производителей и продавцов на защиту работников от коронавируса.

Более подробно о причинах изменения цен у нас в области на отдельные продукты, товары и услуги:

– Яблоки, груши: цены росли быстрее. Причины: наш российский урожай фруктов задержался на пару недель из-за майских холодов, а импортные поставки сократились.
– Картошка, капуста, морковь, огурцы: цены на них снижались медленнее, чем в июне прошлого года. Причины: дешевые запасы прошлого года практически исчерпаны, на магазинных полках в основном – свежие овощи по более высоким ценам; в ценах отразились и расходы тепличных хозяйств на средства защиты работников от коронавируса.
– Сливочное масло: цены росли быстрее, чем в прошлом июне. Причины: произошло удорожание импортного молочного жира, а отечественные производства понесли дополнительные затраты на соблюдение все тех же санитарно-эпидемиологических требований.
– Обувь: ускорение годового прироста цен. Причины: сработал так называемый отложенный потребительский спрос, то есть наш голод по покупкам в открывшихся в июне магазинах.
– Туристические путевки: цены снижались быстрее, чем годом ранее. Причины: спрос на туры упал из-за введенных мер по нераспространению коронавируса.
– Услуги такси: цены росли быстрее. Причины: спрос на такси вырос, как только ослабили ограничительные меры. К тому же, по сравнению с прошлым годом стало дороже топливо, что и отразилось на цене услуг.

Итак, понятно, что на инфляцию влияет много причин – какие-то в плюс, другие – в минус. И пока инфляция Ярославской области выше, чем в большинстве российских регионов. Годовая инфляция в ЦФО в июне составила 3,1%, в целом по России – 3,2%.



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