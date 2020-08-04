Ученые озвучили вероятные причины апокалипсиса для человечества

04.08.2020, 8:53, Разное

Британские исследователи назвали вероятные причины гибели человечества. К апокалипсису могут привести как природные катаклизмы, так и антропогенные причины, но наиболее вероятно, что люди вымрут из-за своих действий.

Так, главной угрозой для человеческой цивилизации оказались не падение астероида или извержение вулкана, а ядерная война. Со времен появления первой ядерной бомбы человечество нарастило арсенал, поэтому его применение в случае глобальной войны может поставить человечество на грань вымирания, отметили сотрудники Кембриджского университета.

Также человечеству угрожают искусственно выведенные в лаборатории вирусы. Маленькая оплошность способна привести к тому, что в людской популяции начнет распространяться смертоносный вирус. Главная опасность искусственных вирусов заключается в том, что против них не существует эффективной защиты. По словам ученых из Оксфордского университета, современное человечество на сегодняшний день обладает высокими технологиями, позволяющими справиться с последствиями катаклизмов. Но эти же технологии могут оказаться причиной его вымирания.