Адвокат рассказала о поведении супруги рэпера Картрайта после его смерти

04.08.2020, 8:53, Новости дня

Адвокат Марины Кохал, которую обвинили в убийстве своего супруга украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко), Ирина Скурту рассказала новые подробности дела.

«Наблюдая за ее состоянием, уверена, что после всего пережитого ей потребуется серьезная долгая реабилитация. Не исключаю, что придется полежать в психиатрической клинике, чтобы восстановиться», – рассказала адвокат в беседе «Московскому комсомольцу».

По ее словам, супруга рэпера дала четкие показания по поводу его смерти, но остальное для нее – как в тумане.

«Она не может вспомнить, где она бродила потом, что делала», – заключила Скурту.

Также адвокат ответила на вопрос о том, как девушке удалось самостоятельно расчленить тело крупного мужчины. По словам юриста, Кохал провела параллель со своей профессией швеи.

«Одежду проще порвать на куски там, где есть швы. Если бы она все обмозговала заранее, то, наверное, у нее это получилось бы. Но она все сделала за одну ночь, потом ужаснулась своему поступку», – продолжила адвокат.

При этом Скурту отметила, что Кохал не удалось избавиться от останков из-за большого размера тела.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве супруга, украинского рэпера Энди Картрайта. Перед этим адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа.

По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Кохал предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.