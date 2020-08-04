В Париже приступили к реставрации органа в сгоревшем соборе Нотр-Дам-де-Пари

04.08.2020, 8:50, Новости дня

Во Франции началась реставрация органа собора Парижской Богоматери, пострадавшего от высокой температуры и свинцовой пыли с черепицы крыши и шпиля во время пожара в прошлом году, передаёт The Guardian. Ожидается, что реставрационные работы будут закончены к апрелю 2024 года.



Reuters

Во Франции начались работы по очистке и реставрации большого органа собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара в апреле 2019 года, пишет The Guardian.

Ожидается, что сначала инструмент, в котором 8 тыс. труб и 115 регистров полностью разберут, а затем очистят. При этом после реставрации ему потребуется ещё шесть месяцев для настройки и гармонизации.

Основная цель реставраторов состоит в том, чтобы орган вновь заиграл 16 апреля 2024 года, ровно через пять лет после пожара, такое пожелание высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Как отмечает издание, считающийся самым большим органом во Франции инструмент был нетронут ни пламенем, объявшим собор, ни водой, использованной пожарными для тушения пожара.

Тем не менее специалисты пришли к выводу, что орган пострадал от воздействия высокой температуры во время пожара и покрылся свинцовой пылью от черепицы на крыше и шпиле. Кроме того, на состоянии инструмента пагубно отразилось воздействие солнца прошлым летом из-за обрушения крыши собора.

The Guardian напоминает, что первые недели после пожара разразились бурные споры вокруг предложения придать собору XII века более современный вид. Не исключал возможность модернизации проекта и сам Макрон.

Тем не менее, в июле Макрон заявил, что пострадавший во время пожара Нотр-Дам следует восстановить в соответствии с его прежним обликом. То же самое касается и его легендарного шпиля, построенного в XIX веке по проекту французского архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка.

В Елисейском дворце сочли, что проведение архитектурного конкурса на лучший проект нового шпиля заметно замедлит реконструкцию, в результате чего собор не будет восстановлен в указанный президентом пятилетний срок.