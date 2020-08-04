Нефть подешевела после роста накануне

04.08.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром торгуются в «красной зоне» в рамках коррекции.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,7% – до 43,84 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,63% – до 40,75 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По итогам торгов понедельника нефть марки Brent подорожала на 1,6%, а WTI – на 2% на фоне общего подъема мировых рынков. Оптимизм инвесторов также поддержала статистика из США, которая ослабила опасения относительно темпов восстановления экономики. Индекс деловой активности в промышленности США в июле вырос до 54,2% со значения июня в 52,6%. Ожидался рост только до 53,6%.