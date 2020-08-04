 

В Варшаве объяснили, почему Польше не нравится Россия

04.08.2020, 8:48, Новости дня

В Польше нет жестких антироссийских настроений, но Варшаве не нравится проект «Северный поток – 2» и похожие на него, сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий.

«Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, «Северный поток – 2», – сказал Моравецкий, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Biznes Alert.

По его словам, европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие. Также, считает Моравецкий, проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной «все, что захочется».

«Поэтому «Северный поток» и «Северный поток – 2» представляют такую опасность для нашего региона», – сообщил премьер.

Он также раскритиковал позицию Берлина по поводу строительства газопровода, добавив, что внутри правящей партии в польском парламенте существуют разные мнения по поводу отношений с Германией, однако Варшава «не приемлет «Северный поток – 2».

В понедельник польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».

Кроме того, польская нефтегазовая компания PGNiG намерена принимать участие в судебном разбирательстве по делу об освобождении «Северного потока – 2» от требований новой газовой директивы ЕС. 





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