Названа польза овощных смузи

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04.08.2020, 8:30, Разное

Врач-диетолог Маргарита Королева пояснила о пользе, которую несет в себе употребление овощных смузи. Она призвала начать пить их вместо фруктовых.
При желании выпить смузи, лучшим сочетанием вкусовых и полезных качеств станут овощные и комбинированные напитки. В процессе приготовления отлично подойдут соковыжималки холодного отжима. Лето – наиболее подходящий период для таких овощных коктейлей, но их употребление должно иметь определенное ограничения.

Людям, у которых есть склонность к полноте, рекомендуется фрукты есть целыми. Чтобы предотвратить набор лишних килограммов, нужно тщательно их пережевывать. Отличным решением для них станут овощные смузи, поскольку в них присутствует масса полезных веществ, пектины и клетчатка.

Такой напиток станет еще более полезным, если в него добавить сок лайма или же лимона. Нередко в рецептах присутствует льняное или же оливковое масло. По словам диетолога, смузи лучше ввести в ежедневный рацион. Наилучшее время для его употребления – между основными приемами пищи.





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