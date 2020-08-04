Муж Кати Жужи рассекретил имя новорожденного сына

04.08.2020, 8:30, Разное

Муж Кати Жужи Артем Маркелов рассекретил имя новорожденного сына. Пара назвала наследника Максим.

Долгое время экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа скрывала вторую беременность. Она пояснила фолловерам о будущем пополнении в семье уже тогда, когда ее живот заметно округлился. После родов знаменитость не стала сразу раскрывать пол малыша. Только несколько дней назад Жужа рассказала, что подарила супругу Артему Маркелову сына.

Звезда «Дома-2» родила второго ребенка в одном из столичных медучреждений. Наследник был запланированным и очень долгожданным. Пара сдавала множество анализов, искали ответ на вопрос, почему не наступает беременность. Медики не выявляли никаких проблем, а призывали супругов продолжать стремиться к зачатию. Малыш родился здоровым. Через несколько дней молодую маму и ребенка выписали. Отец малыша Артем Маркелов посвятил наследнику гоночный шлем. Соответствующим фото он поделился в Instagram. На нем присутствовало и имя мальчика.

Сама же Катя Жужа решила поделиться с фолловерами тем, как легко прошли ее роды. В медучреждение она приехала вместе с подругой в отличном настроении. Она ходила по коридору, каталась на качелях, висевших в холле, пила чай с печеньем, смотрела фильм «Красотка». Потом медики дали ведущей в руки сына и поздравили ее. Через час Жужа заявила мужу, что готова рожать снова.