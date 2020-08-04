На Украине заявили о провале страны в переломный момент

04.08.2020, 8:30, Новости дня

Действующая украинская власть ведет страну вниз, поскольку в переломном 2019 году государство должно было перейти к экономическому росту, но этого не произошло, сообщил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александр Колтунович.

«За год в парламенте я понял, что эта власть ведет Украину не вверх, а вниз <…> У нас в 19-м году произошел перелом. Если в 4-м году у нас были самые высокие темпы экономического роста, в 5-м пришел Ющенко – у нас обвалилась экономика. В 10-м до 13-го подтянули снова экономику, цикл состоялся в плюс, провалились с 14-го по 19-й», – отметил Колтунович в эфире канала «112 Украина».

Таким образом, по мнению Колтуновича, в 2019 году после падения должен был начаться взлет. Однако этого не произошло и вместо того, чтобы «стартовать», государство «провалилось». Этот спад привел к тому, что во втором квартале 2020 года падение ВВП Украины составил 11%.

Депутат подчеркнул, что при действующей власти Украина становится непригодной для проживания, «и чем дальше, тем сильнее».

Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что в стране тяжелый экономический кризис, так как половина украинского бизнеса работает в тени.

Министр финансов Украины Сергей Марченко, что стране нужно собирать больше налогов путем увеличения базы налогообложения за счет теневой экономики.



