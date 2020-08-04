Эксперт Викулов: Земля еще не прошла плато по коронавирусу

04.08.2020, 8:30, Разное

Эксперт Георгий Викулов считает, что Земля еще не прошла плато по коронавирусу. По его словам, на сегодняшний день даже не закончилась первая волна распространения COVID-19.

Врач-инфекционист не понимает, почему всех интересует вторая волна, если не завершился первый этап. Пандемия не закончилась на планете. Более того, Земля даже не вышла на плато. Викулов отметил, что это журналисты говорят о второй волне, а врачи о первой. Осенью и зимой ожидается рост заболеваемости различными респираторными инфекциями, в том числе будет распространяться и коронавирус. Однако сейчас об этом говорить еще очень рано.

Викулов сделал акцент на важности проведения определенных карантинных мероприятий. Людям необходимо не забывать о социальной дистанции, средствах индивидуальной защиты. Маску стоит надевать в магазинах, общественном транспорте. На улице, когда рядом отсутствует множество человек, ношение этого средства будет скорее минусом, нежели плюсом.

Имеется много случаев, когда коронавирус в дом приносили дети. Важно обеспечить дополнительную иммунопрофилактику в отношении гриппа, пневмококковой инфекции и туберкулеза. Как заявил специалист, практически все граждане РФ нуждаются в как минимум одной БЦЖ. Некоторые медики полагают, что эти инъекции оказывают положительное влияние на тренировку иммунитета.