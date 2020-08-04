Появились новые кадры задержания Джорджа Флойда

04.08.2020, 8:30, Новости дня

В Сети появились эксклюзивные кадры смертельного задержания полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого в конце мая привела к массовым протестам против расизма по всему миру.

Видеозапись, сделанную нательной камерой офицеров полиции Томаса Лейна и Алекса Куэнга, опубликовало издание Daily Mail. На ней видно, как один из стражей порядка направляет пистолет на голову Флойда, который в этот момент находится в автомобиле. В ответ мужчина плачет и просит не стрелять в него.

На кадрах видно, что полицейские требуют от Флойда пересесть на заднее сидение автомобиля, однако мужчина отказывается это делать, жалуясь на клаустрофобию. После задержэания он неоднократно говорит, что не может дышать, но полицейские не проявляют к нему жалости.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как протесты, спровоцированные гибелью чернокожего Джорджа Флойда, перекинулись из США в континентальную Европу и в Британию.