Диетологи назвали идеальное блюдо на завтрак для похудения

04.08.2020, 8:09, Разное

Многие завтраки, выдающие себя за полезные, способны только временно насытить и не приносят положительного воздействия на организм. Диетологи назвали блюдо для утреннего приема, позволяющее похудеть и получить нужные витамины, а также микроэлементы.

В списке полезных завтраков оказались яйца. В них содержится большое количество белка, что важно при наращивании мышечной массы. Благодаря такой пище сжигается больше калорий и легче избавиться от жира. Яйца являются очень сытными и снижают чувство голода. Продукт богат холином, благотворно воздействующим на состояние нервной системы и насыщающим организм энергией. Блюда из яиц позволяют укрепить иммунную систему, так как в них имеется большое количество витаминов, селен и другие микроэлементы.

Употребление яиц по утрам усиливает мозговую активность. Согласно исследованиям, рацион с регулярным потреблением этих продуктов позволяет снизить риск развития болезни Альцгеймера. Диетологи рекомендуют потреблять сваренные вкрутую яйца – в двух продуктах содержится 14 г белка и 180 кал. Яйца можно употреблять с такими полезными продуктами, как авокадо, помидоры, цельнозерновой хлеб.