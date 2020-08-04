Самбурская рассказала о методе похудения без посещения спортзала

04.08.2020, 8:09, Разное

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская призналась, что поддерживает тело в идеальной форме без посещения спортзала. Описание специальной методики похудения знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте.

По словам Настасьи Самбурской, она уже несколько месяцев не ходила в спортзал, но при этом не теряет формы. Этим высказыванием актриса заинтриговала поклонников, которые попросили ее объяснить, в чем заключается секрет успеха. Оказалось, что достаточно придерживаться определенной диеты и изредка уделять время спорту.

Хотя Настасья Самбурская не посещает спортзал, полностью от спорта она не смогла отказаться, поэтому иногда актриса встает на беговую дорожку. Из своего рациона артистка исключила глютен, сахар, молочные продукты и красное мясо. Все это в совокупности позволяет ей иметь превосходную фигуру.