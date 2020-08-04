Призрачный солдат, из тела которого текла голубая кровь

04.08.2020, 8:15, Разное

Никто не знает, что ищет этот жуткий призрак, приходя в один и тот же дом каждый год уже на протяжении более ста лет. Некоторые люди при его страшном виде теряли сознание, другие же умирали от сердечного приступа.

В городке Маунт-Холли, штат Северная Каролина, на берегу реки Катавба находится дом с темной тайной.

По местной легенде, каждый год в один и тот же день в этом доме появляется призрак и блуждает по комнатам, пугая всех встречных людей.

Никто не знает, кто он и почему он обречен ежегодно возвращаться в этот дом, однако все знают, что каждый год он появится снова.

Местные жители зовут этот дом "Домом Тейлора", но это неверное название и по этому названию в сети никаких призрачных домов в Маунт Холли найти не удастся.

Дом был построен в середине 1800-х годов, а призрак там стали наблюдать начиная с 1886 года. Как гласит легенда, владельцы дома Джордж и Матильда прибыли 25 октября 1886 года домой после поездки к матери Матильды. Джордж отвел жену в дом, а сам пошел в конюшню, чтобы поставить лошадь в стойло.

Он едва успел пройти немного, как вдруг услышал страшный крик жены из дома. Он побежал в дом в поисках Матильды и нашел ее лежащей на полу без сознания возле лестницы, ведущей на второй этаж. Комната при этом была залита странным синеватым свечением.

Когда Джордж отвлекся от бесчувственной, но не раненной жены, он увидел источник, откуда шло это странное свечение. На верху лестницы стояла человеческая фигура в виде солдата в униформе американской армии тех лет. На лице солдата не было глаз, лишь две черные дыры на их месте, а вместо левой руки был обрубок, из которого на пол стекала кровь темно-синего цвета.

Джордж был шокирован этим видение, но в отличии от своей жены сознания не терял и продолжал смотреть на призрачного солдата. Но когда через несколько мгновений призрак поднял правую руку и ринулся по ступеням в сторону Джорджа, его нервы не выдержали. С невероятной силой, по всей видимости из-за адреналина, Джордж подхватил на руки тело своей бесчувственной жены и кинулся бежать прочь из дома.

Призрак не последовал за ними, а остался в доме. Всю ночь Джордж и Матильда сидели в конюшне во дворе и со страхом наблюдали как синеватое свечение перемещается по их дому. Наутро призрак пропал, но напуганные супруги не посмели вернуться в дом и уехали жить к матери Матильды.

Через несколько недель Джордж немного осмелел и осторожно вернулся в свой дом. Он провел там несколько ночей, но призрака не видел. После этого Матильда тоже вернулась домой. Они жили в спокойствии на протяжении всего года до следующего 25 октября.

В 11 вечера 25 октября 1887 года Джордж, который к тому времени уже лег спать, как и Матильда, был разбужен шумом шагов. Кто-то быстро шел по коридору мимо их спальни. Когда Джордж выглянул в коридор, он увидел уже до ужаса знакомое синее свечение в коридоре.

Потом он увидел призрачную фигуру солдата, которая спустилась по лестнице с третьего на второй этаж. После этого еще целый час напуганный Джордж слышал как призрак бродит по дому и с непонятной целью обшаривает все шкафы и комоды.

Потом проснулась Матильда, тоже увидела призрака и страшно закричала. Но на призрака ее крик не имел никакого воздействия, он продолжил бродить по комнатам их дома и словно что-то искал. Так продолжалось всю ночь и к утру призрак пропал.

После этого Джордж и Матильда решили уехать из этого дома навсегда. Семь лет Дом Тейлора стоял заброшенным и никто не хотел его покупать из-за истории о призраке, которую Джордж и Матильда рассказали всем вокруг. Но потом из Теннесси приехала семья Энсон и купила этот дом, не испугавшись "сказок про привидений".

Почти 20 лет они прожили в доме и за это время никто ни разу не слышал от них упоминаний о призраке или иных странных явлений. Однако внезапно в какой-то момент глава семьи Уилл Энсон скончался от сердечного приступа и после этого вся семья резко собрала свои вещи и уехала обратно в Теннесси.

По слухам, смерть Уилла была вызвана тем же самым призраком, ведь он умер как раз 25 октября, просто Энсоны решили промолчать об этом. После Энсонов Дом Тейлора стоял в запустении до сентября 1926 года, когда его купила семья Блейк.

В ночь на 25 октября того же года глава семьи Сэм Блейк услышал как по дому кто-то ходит. Он решил, что это грабитель, встал с постели и взял свое ружье. Когда он вышел в коридор, то буквально столкнулся с безглазым призраком, который светился синим светом и у которого вместо одной руки был кровавый обрубок.

Сэм Блейк был не из робких людей, призрак не напугал его. Он прицелился из ружья и уже почти выстрелил, как вдруг увидел, как от руки призрака на пол обильно стекает густо-синяя кровь. Это зрелище внезапно перепугало его до чертиков, Сэм бросил ружье и кинулся обратно в свою спальню (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Остаток ночи он провел дрожа и слушая как призрак бродит по дому и что-то ищет. На следующее утро жена Сэма нашла на полу пятна синей крови и вымыла их. На вид они казались обычной кровью, только синеватого цвета. Но на следующее утро пятна снова появились и жена Сэма снова вымыла их.

Так повторялось еще несколько дней. Потом жена Сэма положила поверх пятен коврик, однако кровь просочилась через него. На протяжении следующих месяцев семья Блейк пыталась смириться с тем, что в доме происходят странные вещи, но когда 25 октября следующего года призрак снова явился, они наутро собрали свои вещи и уехали.

Так или почти так происходило с каждой следующей семьей, которая по дешевке покупала большой особняк в Маунт-Холли и радовалась, что сумела так выгодно сэкономить.

В наши дни особняк уже многие годы никто не покупал, он стоит запертым и заброшенным. До сих пор никто не знает, чего же ищет в нем синий призрак солдата. Кто-то говорит, что свою потерянную руку или свои глаза.