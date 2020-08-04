 

Лукашенко пообещал Белоруссии новых друзей

04.08.2020, 8:08, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал приложить все усилия для расширения числа дружественных Белоруссии стран, говорится в предвыборной программе главы республики.

«Мы вступаем в эру глобальных геополитических потрясений. Будут приложены все усилия для того, чтобы различия во внешней политике не влияли на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы, и география наших дружественных стран расширилась», – приводит текст программы издание «Звезда».

По словам Лукашенко, Белоруссия всегда была открыта для дружбы и сотрудничества, никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств. 

«Наша миролюбивая дипломатия была и останется гарантией безопасности для белорусов», – подчеркнул Лукашенко.

Также он отметил, что независимость республики стоит дорого, но необходимо сохранить ее и передать следующим поколениям.

Накануне министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в связи с приближением президентских выборов в республике предупредил сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск о предстоящих физических и психологических нагрузках.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.





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